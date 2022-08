Enfrentamiento entre barras. Foto: NA.

Al menos dos personas resultaron heridas como consecuencia del enfrentamiento que protagonizaron durante la noche del domingo simpatizantes de Racing y River a la altura del peaje de Dock Sud, sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata, aunque no hubo detenidos.

Hinchas de ambos equipos se cruzaron allí cuando los de Racing salían de presenciar el partido de su equipo ante Tigre, y los de River se dirigían al estadio Monumental para ver el cotejo frente a Sarmiento de Junín, por la décimoprimera fecha de la Liga Profesional de fútbol.

Los parciales de Racing agredieron con piedras a unos de los micros en los cuales se trasladaban los de River, éstos se bajaron, también arrojaron objetos contundentes e intercambiaron algunos golpes.

El momento del hecho. Video: NA.

Heridos

Como consecuencia del enfrentamiento, dos personas resultaron con heridas leves y fueron trasladadas el hospital Fiorito de Avellaneda, donde recibieron las primeras atenciones.

Estos hechos suelen repetirse con asiduidad en esa zona del Gran Buenos Aires, especialmente cuando se juegan partidos que se juegan con pocas horas de diferencia, y por el movimiento constante de simpatizantes entre distintas jurisdicciones, tanto en micros como en autos particulares.

