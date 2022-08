Agresión al árbitro. Foto: captura de video.

Un partido de la Liga Independiente de Fútbol de los Barrios de la ciudad de Miramar terminó en una batalla campal durante la cual un árbitro fue agredido y además hubo una feroz pelea entre jugadores y cuerpos técnicos.

En el marco de la décima fecha del torneo Niel Abel Brivio, La Barraca recibió a Deportivo Mitre en la mañana del domingo en la cancha de Parquemar en un encuentro en el cual el equipo local buscaba allanar el camino al liderazgo del campeonato, ganaba por 1 a 0 y se ubicaba cada vez más cerca del puntero San Martín.

Según fuentes consultadas por La Capital de Mar del Plata, el conjunto visitante marcó el gol del empate, tras lo cual se produjeron airosas protestas por una supuesta mano al momento de anotar y comenzaron los primeros golpes de puño y patadas.

Your browser does not support the video element.

Imágenes sensibles. La agresión durante el partido. Video: NA.

Juez cuestionado

La terna arbitral se fue alejando de la zona de la pelea, pero el árbitro Germán Gutiérrez, eje de serios cuestionamientos, fue arrinconado e intentó escapar, pero no pudo eludir golpes por jugadores y espectadores del partido, imágenes que quedaron registradas en videos que se viralizaron en las redes sociales.

En los mismos se observó a un menor aplicándole una patada al juez del encuentro, mientras intentaba resguardarse en un automóvil ayudado por jugadores que parecían más calmados ante la situación descontrolada y, de acuerdo a lo relatado por fuentes policiales locales al medio marplatense, Gutiérrez, cuyo estado de salud es bueno, recibió heridas leves antes de refugiarse en un vehículo.

Por estas horas se espera que el árbitro radique la denuncia, donde relatará lo ocurrido para que se trate de identificar a los responsables de la agresión.

Noticias relacionadas