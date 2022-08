Lali besó a un fan en su show. Foto: Instagram/lalioficial.

Lali Espósito sigue con su gira por Argentina, y este fin de semana fue el turno de Córdoba, con un show espectacular en la Plaza de la Música. Hubo 6000 personas presentes, y entre ellas una joven destacó de un modo especial. La chica se descompensó en medio del recital.

Mientras Lali cantaba "No estoy sola", se dio cuenta de lo que sucedía entre el público y, trras esperar que se recuperara, la llamó para que se acercara. La cantante se puso de rodillas y le dijo: “¡¡Vení, vení!!”.

Algo avergonzada, la fan se puso junto a Lali, quien le preguntó: “¿Estás bien?”. Acto seguido, la cantante le acercó la boca y el "pico" llegó inevitable. Ninguno de los presentes estuvo al margen de las emociones.

Lali besando a un fanática. Video: twitter.

La fan es Victoria Castaño, y fue ella misma quien subió el video que se volvió viral en las redes. Así, escribió: “Contexto: me desmayé y la buena de Lali me dio un pico. Te amo reinaaaaa. Posta que en ningún momento tuve intención de que eso pasara. Es más, le pedí a mi novia (que la había acompañado al show) que no me entregue porque quería seguir viéndola de cerca. ¡No quería irme de mi lugar!”.



#ChapeTour

Lali fue quien usó este hashtag al momento de postear fotos y videos en su Instagram: "#DisciplinaTour" "#ChapeTour". Es que durante la noche del viernes, Espósito besó en su show a los invitados especiales, Nati Jota, Flor Jazmín Peña, Kevsho y Mica Suárez.

Nati Jota -fan de Lali-, contó como fue todo durante la visita en "PH, Podemos Hablar": “Lali me dice: ‘¿Che, acá da para un beso?’. Y le digo: ‘¡Pues claro!’. Y ahí pasó eso. Es muy hot Lali, así que dije: ‘Me llevo esto a la tumba’”, aunque también aclaró que la situación "le dio un poco de vergüenza".

