Día de la Pachamama.

Todos los años, cada 1° de agosto, en la Argentina se toma la caña con ruda. Se trata de una tradición que se celebra en todo el país, como un ritual de agradecimiento a la Tierra en el Día de la Pachamama.

Tomar caña con ruda es una práctica ancestral que se practica tanto en el Norte y el Litoral de la Argentina, como en Perú, Bolivia y Paraguay, descendientes del antiguo imperio inca. La receta y el ritual son muy fáciles.

El Día de la Pachamama se celebra todo el mes de agosto en honor a la Madre Tierra por ser sinónimo de prosperidad. Por eso, parte de la costumbre incluye ceremonias de agradecimiento y pedidos de buena suerte y salud al preparar caña con ruda para tomar el 1° de agosto.

Your browser does not support the video element.

Agradecerle a la Tierra. Video: Canal 26.

Un mes de celebebración

En rigor, la fiesta de la Pachamama comienza el primer día de agosto y dura todo el mes. Pero la tradición dice que el 1 de agosto hay que cumplir sí o sí con el ritual de tomar caña con ruda. Este año, cae lunes.

- Se toma en ayunas, para limpiar el cuerpo (físico y espiritual) de todo lo que se quiere dejar atrás.

- Se toma en 3 sorbos, 7 sorbos o de un solo trago.



Se acostumbra echar un chorrito en la tierra (puede ser una maceta), para 'convidar' a la Pachamama. Hay que decir "kusiya, kusiya", que en aymará significa "ayudame, ayudame".

