Fernando Alonso. Foto: EFE.

El piloto español Fernando Alonso dejará Alpine y se unirá a Aston Martin en reemplazo de Sebastián Vettel, quien confirmó su retiro, en el campeonato de la Fórmula 1 del próximo año.

"El equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One se complace en confirmar que Fernando Alonso se unirá al equipo en 2023 con un contrato de varios años", confirmó la escudería mediante un comunicado oficial.

Alpine, por su parte, manifestó: "Le deseamos lo mejor a Fernando para su futuro en Fórmula 1. Siempre ha sido y siempre será parte de la familia Renault y de Alpine. Estamos muy orgullosos y nos sentimos unos privilegiados por haber compartido tantos momentos juntos en pista".

El español al volante de su Alpine de 2022. Foto: EFE.

Y agregó: "Tenemos ganas de acabar bien lo que queda de temporada 2022 con Fernando vestido de azul y vamos a darlo todo juntos hasta la última vuelta en noviembre. El equipo anunciará su dupla de pilotos para el año que viene próximamente".

Alonso, campeón de la Fórmula 1 en 2005 y 2006, expresó al respecto: "Nadie en la Fórmula 1 de hoy demuestra más visión y compromiso absoluto con la victoria, y eso es lo que lo convierte en una oportunidad muy emocionante para mí".

Posteo en redes sociales. Foto: Twitter Fernando Alonso.

Sed de victorias

En esa línea, el piloto que competirá en su vigésima temporada añadió: "Aún tengo el hambre y la ambición de pelear por estar en la cima, y quiero formar parte de una organización comprometida con aprender, desarrollar y tener éxito".

"Conozco a Lawrence y Lance (Stroll) desde hace muchos años y es muy obvio que tienen la ambición y la pasión para triunfar en la Fórmula 1. He visto cómo el equipo ha atraído sistemáticamente a grandes personas y me he dado cuenta del gran compromiso con las nuevas instalaciones y recursos en Silverstone", cerró el español.

