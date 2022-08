Chris Rock respondió al video de la disculpa de Will Smith. Foto: NA.

Chris Rock respondió al video que Will Smith publicó el pasado viernes 29 de julio, en el cual hizo mención al número que protagonizó en la 94.ª edición de los Premios Óscar, cuando el actor se subió al escenario para abofetearlo por un chiste que le había hecho anteriormente a su esposa, Jada Pinkett Smith.

Bajo este contexto, luego de cuatro meses de lo sucedido, a través de su canal de YouTube mencionó que “en los últimos meses he pensado mucho y he hecho mucho trabajo personal”. “Chris, te pido perdón. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando quieras hablar”, agregó al respecto.

Luego de eso, Rock se subió al escenario en el Fox Theatre de Atlanta, donde se encuentra con su gira de monólogos. Allí, lanzó una indirecta en relación al video recientemente publicado: “Todo el mundo está intentando ser una p**a víctima. Si todos dicen ser una víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas”.

Luego, el humorista llamó “Suge Smith” a Will, en referencia a Marion “Suge” Knight, el jefe del sello discográfico Death Row Records conocido por su duro carácter, que produjo a artistas como Dr. Dre, Snoop Dogg o Tupac y que fue encarcelado en los 90.

“Incluso cuando ‘Suge’ Smith me pegó un tortazo fui a trabajar al día siguiente, tengo hijos”, agregó Rock en su monólogo. “Cualquiera que diga que las palabras duelen es porque nunca le han dado un puñetazo en la cara”, continuó. Y cerró su discurso: “No soy una víctima. Sí, esa mier** dolió. Pero me quité eso de encima y fui a trabajar al día siguiente. No voy al hospital por un corte con un papel”.

