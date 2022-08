Joe Biden. Foto Efe.

A través de un discurso televisado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, confirmó este lunes que el Gobierno estadounidense mató al líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri. Se trató de una operación antiterrorista realizada por un dron en Kabul (Afganistán), durante el fin de semana.

"Se ha hecho justicia", dijo el mandatario en su discurso y agregó que el mundo ya no debe temer a este "asesino despiadado y constante".

De acuerdo con la información de la Casa Blanca, solamente el líder de Al Qaeda falleció en la operación y no hubo ningún daño colateral, ni siquiera los miembros de su familia que se alojaban con él.

Al Zawahiri fue el sustituto de Osama bin Laden tras su muerte en el año 2011 y era uno de los terroristas más buscados. Al Zawahiri junto a Bin Laden, supervisaron los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra los Estados Unidos

Objetivo confirmado



La inteligencia estadounidense llevaba meses confirmando por vía de múltiples fuentes y por medio de distintos métodos, que efectivamente era Ayman al Zawahiri quien residía en una casa ya identificada (de la que nunca salía y solo quedaba expuesto cuando se encontraba en el balcón).



La autorización de Biden se produjo unos días antes del ataque, el lunes 25 de julio, tras varias semanas de reuniones con su cúpula militar y de inteligencia.

Ayman al Zawahiri. Foto Efe.

El operativo

La misión se llevó a cabo durante el fin de semana y fue dirigida contra un "objetivo destacado" de Al Qaeda.

Luego del ataque y por medio de un comunicado, el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, había confirmado que hubo un ataque y lo condenó calificándolo de violación de los "principios internacionales". Sin embargo, no se mencionó ninguna víctima.

Tras el suceso, la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden, brindaría un discurso a las 19.30 (hora local) con el objetivo de informar una "operación antiterrorista exitosa".

Tonight at 7:30 PM ET, President Biden will deliver remarks on a successful counterterrorism operation.

— The White House (@WhiteHouse) August 1, 2022

Con información de Efe.

