Festejo del Rojo. Foto: NA.

Independiente mostró una faceta más positiva, se impuso claramente a Colón como visitante por 3 a 0 y cortó su mala racha, en un partido disputado en Santa Fe, por la 11° fecha Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Damián Battallini, quien marcó su primer gol con la casaca de Independiente, puso en ventaja a su equipo sobre los 10 minutos del primer tiempo, mientras que Leandro Fernández aumentó a los 43 del mismo período. Y en la segunda parte, Leandro Benegas redondeó la goleada al anotar sobre los 8.

Gracias a esta victoria, Independiente cortó una serie de cinco encuentros sin sumar de a tres, y además se alejó del fondo de la tabla, mientras que Colón pelea en la mitad.

Desde el principio, Independiente trató de tener protagonismo, sorprendió al presionar sobre la salida de su rival y con eso llegó al primer gol: los volantes del Rojo le ganaron a Luis Rodríguez, la pelota le quedó a Fernández, quien habilitó a Battallini, y este definió con un tiro rasante.

Pero Independiente no se conformó, fue por más en medio del desconcierto de su rival y una escapada de Fernández por la derecha terminó con un centro para Benegas, pero el arquero Chicco tapó al atacante rojo.

Recién al promediar la primera parte, el local pudo salir de su letargo e intentó con un cabezazo de Rodríguez que se fue cerca del palo derecho de Álvarez.

Sin embargo, Independiente respondió con un tiro de Lucas Romero y daba la impresión que en cualquier momento podía aumentar la diferencia. Y así fue: Fernández recibió un centro desde la derecha, por el sector opuesto, y remató cruzado para vencer a Chicco.

Y como todo estaba dado para el visitante, al comienzo de la segunda etapa, otra vez Independiente acertó para marcar el tercero, con un cabezazo de Benegas, tras la revisión del VAR, que confirmó el tanto, ya que el atacante había sido habilitado por un defensor de Colón.

Quedaba un largo tramo, pero la suerte ya estaba echada, sobre todo para Colón, que recibió un golpe de nocaut con el tercer tanto de su rival. El conjunto local apenas tuvo una aproximación con un tiro de Ábila, pero Soñora salvó sobre la línea.

Cerca del final, Independiente pudo aumentar la diferencia tras un remate de Romero, que destino de gol, pero la buena intervención de Chicco impidió que la goleada se consumara por una cifra mayor.

Esta es la síntesis

Colón 0 - Independiente 3.

Arbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Colón.

Colón: Julián Chicco; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Santiago Pierotti, Julián Chicco, Juan Sánchez Miño, Cristian Bernardi; Luis Rodríguez y Ramón Abila. DT: Sergio Rondina.

Independiente: Milton Alvarez; Alex Vigo, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Lucas Rodríguez; Damián Battallini, Alan Soñora, Lucas Romero, Tomás Pozo; Leandro Benegas y Leandro Fernández. DT: Juan José Serrizuela.

Goles en el primer tiempo: 10m. Battallini (I); 43m. L.Fernández (I).

Gol en el segundo tiempo: 8m. Benegas (I).

Cambios en el segundo tiempo: Juan Alvarez por Pierotti (C); 18m. Rodrigo Márquez por Pozo (I); 19m. Baldomero Perlaza por Sánchez Miño (C); 20m. Santiago Rodríguez por Benegas (I); 36m. Tomás Sandoval por L.Rodríguez (C); Javier Vallejo por Battallini y Gabriel Hachen por Soñora (I).

