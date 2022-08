Incendio de aviones en Chile. Foto: NA.

La organización radical Resistencia Mapuche Malleco reivindicó un atentado incendiario que destruyó cuatro avionetas en un aeródromo del sur de Chile, en un nuevo ataque que afecta a la región de La Araucanía. El hecho se produjo este martes durante la madrugada en el Club Aéreo de Curacautín, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago.

Según fuentes locales, el atentado fue llevado a cabo por un grupo de encapuchados y también prendieron fuego una casa de la zona.

Antes de irse, los agresores dejaron en el lugar un cartel en el que sostienen: “Libertad a los P.P.M. (presos políticos mapuches) en huelga de hambre, Wallmapu avanza hacia la liberación nacional, Resistencia Mapuche Malleko”.

Radicalizados

Se trata de uno de los grupos más radicales del movimiento autonomista mapuche, además de la Weichan Auka Mapu (WAM) y la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

En el último tiempo se vienen profundizando los ataques atribuidos a grupos radicales mapuches que se enfrentan con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.

Con ese argumento crecen los ataques incendiarios a maquinaria y fincas.

