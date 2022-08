Susan Sarandon. Foto: NA.

La actriz estadounidense Susan Sarandon, de 75 años, enloqueció a los usuarios con su belleza en las imágenes que llegaron a millones de reproducciones.

Sarandon es dueña de uno de los rostros más populares de Hollywood, con éxitos como: "The Rocky Horror Picture Show", "Thelma & Louise" y "Mujercitas", entre otros.

La actriz provocó furor en las redes sociales a partir de la filtración de un video que ya pasó las 3 millones de reproducciones. "No puedo superar este video. Susan Sarandon tiene 75 años y está más diosa que nunca", escribió una usuaria de Twitter.

Susan Sarandon que le dio vida a la reina Narissa en la película infantil "Encantada", aparece en ropa interior y apenas cubierta por una bata blanca. En solo pocos segundos, logró cautivar a los usuarios, quienes no dudaron en destacar su belleza y su espíritu joven.

Susan Sarandon viral en redes. Video: NA.

Proyectos laborales

En 2023 volverá al cine con Blue Beetle, una película basada en los cómics de DC creados por Charles Nicholas, en el que interpretará a Victoria Kord, un personaje para el que también tuvieron en cuenta a Sharon Stone.

La película gira alrededor de Jaime Reyes (Xolo Maridueña), un joven estadounidense que vive en la zona metropolitana Juárez y que encuentra un misterioso escarabajo alienígena capaz de darle una armadura súper poderosa.

