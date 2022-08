Jugador golepa a Dalma Cortadi. Foto: NA.

El estado de salud de Dalma Cortadi (24), la árbitro golpeada y herida brutalmente por un futbolista de la liga de Gonzales Chaves, se encuentra en observación y, según informaron fuentes médicas, "tuvo una recaída".

Con fuertes dolores en el cuerpo, Dalma tuvo que realizar una nueva revisión médica en una clínica privada: el estudio determinó que la jueza tiene un traumatismo de cráneo a un costado de la nuca, contusiones en varias partes del cuerpo y una severa contractura en la región cervical.

El hecho violento se produjo el domingo pasado durante el partido de reserva entre los clubes Deportivo Independencia y Deportivo Garmense, correspondiente a la liga local, cuando el jugador Cristian Tirone golpeó en la nuca a Dalma Cortadi.

La jueza ahora tendrá que permanecer 15 días en reposo y durante el día de hoy deberá ser sometida a una tomografía computada para determinar el grado de las lesiones en la zona de la cabeza.

Your browser does not support the video element.

IMÁGENES SENSIBLES. El momento de la brutal agresión. Video: NA.

Las consecuencias para el jugador violento

Cristian Tirone quedó imputado por "lesiones agravadas por violencia de género”. En paralelo, se conocieron otras sanciones y anticipo de condenas: José Luis del Rio, presidente del Club Garmense de De la Garma (al sudeste provincial) informó que Tirone fue "expulsado de por vida" de la entidad.

"La decisión del club es desvincularlo definitivamente de la institución. Él estaba a préstamo y se había incorporado este año al plantel de futbol. Le hizo mucho daño a Garmense y la decisión fue inmediata", explicó el dirigente a un medio radial.

Dalma Cortadi. Foto: NA.

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también se pronunció con contundencia: "Cortadi fue víctima de violencia física por eso junto con el Consejo Federal trataremos el tema para afianzar los lineamientos sobre este tipo de conductas”.

Y detallaron desde el sitio oficial que al jugador detenido “se le dará traslado al Tribunal de Disciplina para aplicarle la sanción correspondiente al jugador y que estos hechos aberrantes no vuelvan a repetirse en ningún otro estadio de nuestro fútbol".

Noticias relacionadas