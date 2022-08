Alina y Marcelo. Foto: Instagram/alinamoine09 - riverplate

Marcelo Gallardo habló por primera vez sobre el supuesto romance con Alina Moine y una posible reconciliación con Geraldine La Rosa, la madre de sus cuatro hijos. Los rumores fueron transcendidos por los periodistas, y otro poco por Moine con algunos posteos que llamaban la atención.

El DT de River reveló contó que "está soltero" y negó cualquier tipo de acercamiento con la periodista y con Geraldine, su ex.

En la charla con Luli Fernández en el programa "Socios de espectáculo", Marcelo le comentó: "Con Alina tengo una hermosa amistad, pero estoy solo”.

Aprovechando el contexto, también se refirió al supuesto acercamiento con Geraldine: “Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos, es una gran persona, pero no existe reconciliación alguna”, expresó.

Your browser does not support the video element. Video: eltrece Tv

La palabra de Alina Moine

En el mismo programa, la periodista le escribió a Luli Fernández y le comentó: “No me gusta hablar de mi vida privada, personal y mucho menos sentimental... El día que yo quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a la prensa para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo”.

En el mismo momento pidió que se hable sobre su trabajo y que no le pregunten más nada referido a Gallardo: “Mientras tanto, hablemos del sorteo del Mundial, de la Selección argentina, de lo que quieras... pero no me pregunten más nada”, conluyó.

Mariana Brey retrucó los dichos de Alina

Analizando las palabras de la periodista, Brey expresó: "Alina es correcta. Pero tampoco está diciendo 'nunca estuve con Gallardo'".

"Cuando vos querés desmentir contundentemente algo, vas por otro lado. Creo que Alina está haciendo lo mejor que puede. Porque es una relación que todos sabemos que viene desde hace mucho tiempo. No importa el título que ellos le quieran poner: novios, amantes, amigos, muy amigo", concluyó Mariana filosa.

Noticias relacionadas