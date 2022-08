Sergio Massa. Foto: NA.

Sergio Massa renunció como diputado y presidente de la Cámara baja, con un mensaje de despedida y agradecimiento a sus pares de todos los bloques, al tiempo que anticipó que en su rol de "superministro" regresará al Congreso a buscar consensos.

La sesión especial comenzó minutos antes de las 15, casi con una hora de retraso, luego de que la reunión de labor parlamentaria y el encuentro a solas que Massa mantuvo con los diputados del Frente de Todos a modo de despedida.

"Obran en secretaría las renuncias que he presentado a la Presidencia del cuerpo a la banca de diputado", leyó el líder del Frente Renovador antes de poner a votación sus dimisiones.

"Mañana empieza otra etapa"

El designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, expresó: "Me voy con una convicción, muchas veces he escuchado que el Congreso es el ámbito de los acuerdos, es donde las distintas fuerzas políticas representadas de alguna manera pueden encontrar consensos. La Argentina necesita que más allá de nuestro debate apasionado, convencido, necesita que en algunos temas tengamos la humildad, la tolerancia y la capacidad de construir consensos y políticas de estado", resaltó.

Y agregó: "Mañana empieza otra etapa y sepan que desde mañana en esa nueva etapa que empieza voy a venir una y cien veces a esta casa, que es la casa del pueblo, de la democracia, a buscar que más allá de nuestras diferencias podamos darle a los argentinos en cuatro, en cinto o en diez temas, políticas de estado".

Despedida previa

Massa, mantuvo una reunión con los integrantes del bloque del Frente de Todos, en la que se despidió de todos antes de hacer oficial su renuncia al cuerpo.

Los legisladores se reunieron en las oficinas de la jefatura de la bancada en el tercer piso del edificio antes de que comenzara la sesión de Diputados, en medio de un clima de emoción y lágrimas de parte del designado ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

De la reunión participaron el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, y la reemplazante de Massa en la Presidencia, Cecilia Moreau, aunque no estuvo el líder de La Cámpora Máximo Kirchner.

El jefe del Frente Renovador se despidió entre abrazos, aplausos y buenos deseos de sus pares, en medio de un clima de distensión y expectativas sobre el futuro del oficialismo tras los cambios en el Gabinete.

