Rusia y un satírico video para europeos:: "Vení a vivir acá. Apurate...el invierno se acerca". Foto: captura.

"Esto es Rusia: cocina deliciosa, mujeres bonitas, gas barato...". Así empieza un video que posteó la embajada de Rusia en España en su Twitter y que se viralizó en las redes sociales.

La grabación, de sólo 1,10 minutos, juega con ironía sobre los “beneficios” que brinda Rusia, con el fin de atraer a los europeos.

Nombra su “gastronomía deliciosa”, “riqueza histórica” y el espléndido “ballet” ruso, así como los “escritores de fama mundial” y la “arquitectura única”. En otro fragmento muy cuestionable, también menciona sus “mujeres bonitas”.

Your browser does not support the video element.

Más adelante, habla de la “hospitalidad”, los “valores tradicionales” y señala que es un país “sin culturas canceladas”.

El video ofrece una Rusia con “gas económico”, “electricidad y agua baratas” y “taxis económicos”. También, sostiene en una burla a las potencias occidentales, que cuenta con “una economía que puede soportar miles de sanciones”.

“Es hora de mudarse a Rusia. No te demores...se acerca el invierno”, cierra el video con la bandera rusa flameando.

Noticias relacionadas