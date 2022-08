Fabián Tablado. Foto: NA.

Fabián Tablado, quien asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en 1996, y también fue condenado el año pasado por violar las restricciones perimetrales de sus hijas mellizas y la de Edgardo Aló, padre de la víctima del femicidio, habló tras difundirse una nueva denuncia por violencia de género en su contra.

"Las personas que denuncian son algunos vecinos, no todos. Estoy acarreando con una condena social y mi vida es un calvario. Voy a ponerme a disposición de la Justicia", aseguró Tablado.

En diálogo con A24, desde un hotel en el que se alojaba en la ciudad cordobesa de Bell Ville, aseguró que su última pareja "en ningún momento formuló una denuncia ni tiene la intención de hacerlo" y leyó lo que sería la actuación judicial.

Qué dice el expediente

"En el día de la fecha, esto fue el viernes 29 de julio, en el momento en el que estaban en el comedor, la deponente explota por la razón que ella limpia todo y Fabián no hacia nada, siendo la declarante la única que gritaba ya que Fabián era indiferente a la situación produciendo que la declarante se alterara aun más, pero no hubo forcejeos ni maltratos. Luego llegó personal policial manifestando que un vecino denunció los gritos", relató, y siguió: "y que la deponente no tenía ninguna intención de hacer ninguna denuncia y tampoco Fabián. Esto es lo que dice el expediente".

Al dar su versión de los hechos, Tablado contó que nunca pudo vivir tranquilo desde su llegada a esa localidad cordobesa, debido a que, "los vecinos no querían que estuviera acá por la condena social que pesa contra mi".

"Hice un curso sobre violencia en la cárcel y ahora estoy haciendo un curso online de violencia de género en la Universidad de Córdoba. Si en la década de 1990 hubiese existido la información y la visualización del género y el femicidio que hay hoy en día, yo no hubiese cometido ningún delito", sostuvo.

Y agregó: “Pagué una pena total de 26 años de prisión efectiva. Siempre trabajé y estudié, y luché para tener una reinserción social. Pero lamentablemente no hay mucho asidero para personas como yo que cometen delitos".

