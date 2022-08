Enzo Fernández, Benfica. Foto: Twitter @EnzitoFZ.

El mediocampista argentino Enzo Fernández marcó un gran gol en la victoria de Benfica de Portugal ante Midtjylland de Dinamarca, por 4 a 1, en uno de los partidos válidos por la tercera ronda de clasificación de Liga de Campeones de Europa 2022/2023.

El ex River, quien anotó su primer gol en Benfica, hizo el tercero de su equipo (PT 40m) tras el pase preciso del portugués Joao Mario, con la ejecución de un tiro de esquina, en una evidente jugada preparada.

El delantero luso Goncalo Ramos (PT 17 y 33m; ST16m) aportó un triplete para la goleada de Benfica que hizo de local en el Estadio da Luz de Lisboa. El danés Pione Sisto descontó, de tiro penal (ST 33m), para la visita.

De esta manera, Benfica quedó muy bien parado para la revancha, el próximo 9 de agosto en Dinamarca, para el pase a la última fase de clasificación en busca de la zona de grupos del máximo certamen europeo a nivel de clubes.

Your browser does not support the video element.

Otros resultados

PSV de Países Bajos, con el arquero argentino Walter Benítez como titular, igualó como visitante ante Mónaco de Francia 1 a 1.

Otros resultados: Ludogorets de Bulgaria 1 - Dinamo Zagreb de Croacia 2; Sheriff Tiraspol de Moldavia 1 - Viktoria Plzen de República Checa 2; Union Royale de Bélgica 2 - Rangers de Escocia 0.

Los partidos de ida continuarán el miércoles: Maccabi Haifa de Israel - Apollon Limassol de Chipre; Qarabag de Azerbaiyán - Ferencvaros de Hungría; Bodo Glimt de Noruega - Zalgiris de Lituania; Estrella Roja de Serbia - Pyunik de Armenia; Dinamo Kiev de Ucrania -Strum Graz de Austria.

Noticias relacionadas