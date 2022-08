Austria conmocionada por el suicidio de una doctora amenazada por antivacunas. Foto: EFE.

El suicidio de una médica que durante siete meses fue acosada y amenazada de muerte por militantes antivacunas por defender la eficacia de la inmunización contra el coronavirus, ha causado una gran conmoción en Austria.

Lisa-Maria Kellermayr, de 36 años, fue hallada muerta la semana pasada en su consulta médica de Wels, en el oeste de Austria, junto a tres notas, cuyo contenido no se ha hecho público.

Aunque no habrá autopsia las autoridades han confirmado que se trató de un suicidio.

Miles de personas se concentraron este lunes en las principales ciudades del país para expresar su solidaridad y conmoción por la muerte de la doctora, a quien la Policía no brindó protección ni tan siquiera investigó sus denuncias de amenazas.

Siete meses de acoso

Encabezados por el presidente federal, Alexander Van der Bellen, los principales políticos del país expresaron su consternación por la muerte de la médica, cuyo caso de amenazas era conocido públicamente desde hace meses.

"Pongamos fin a esta intimidación y al fomento del miedo. El odio y la intolerancia no tienen cabida en nuestra Austria", denunció el jefe de Estado durante una concentración en Viena.

El acosó comenzó el 16 de noviembre de 2021, con una manifestación de antivacunas frente al hospital de Wels, una ciudad de 40.000 habitantes.

Kellermayr escribió ese día en su cuenta de Twitter que "una manifestación de teóricos de la conspiración bloquea la entrada del hospital y la salida de las ambulancias".

Horas después, el hospital aseguró que tanto las ambulancias como los pacientes podían entrar y salir de la clínica, y la Policía local desmintió el mensaje de Kellermayr y la acusó de falsear la información deliberadamente.

"El mensaje de la Policía es el punto de partida de una avalancha de insultos, difamaciones y amenazas destinadas a causarme el mayor daño posible. Alguna gente consideró que su respuesta (de la policía) legitimaba mi persecución", explicó la doctora al diario Der Standard nueve días antes del suicidio.

Kellermayr decidió borrar su mensaje y pidió a la Policía que eliminara también su respuesta, una solicitud que no fue atendida.

Tampoco se abrió una investigación sobre las amenazas que sufría y un portavoz policial llegó a acusarla de buscar sólo la fama.



Con el paso de los meses, las amenazas en las redes sociales dieron paso a ataques físicos, como cuando un grupo de antivacunas irrumpió en su consulta y difundió luego imágenes de sus empleados y pacientes a través de la aplicación de mensajes Telegram.

Marcha en la plaza

Este lunes, miles de personas se congregaron en la plaza de San Esteban de Viena para expresar su indignación ante la pasividad de las autoridades frente al acoso diario de los antivacunas.

Durante el fin de semana, el Colegio de Médicos pidió a sus miembros que participaran en el homenaje para dar "una señal de solidaridad contra la violencia y el odio".

"Tengo la sensación de que esto le podría pasar a cualquier doctor, y ella no recibió ayuda alguna de la Policía ni de los políticos política", dijo a Efe Elisabeth Posch, una médica de Viena que participó en la concentración.

"Las mujeres necesitamos más apoyo en Internet y en la vida real. Kellermayr murió por defender la ciencia", concluyó.

