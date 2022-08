Agustín Rossi. Foto: NA.

Luego de conocerse la noticia de Boca de frenar las negociaciones para que renueve Agustín Rossi, su presidente Jorge Ameal salió en defensa de la decisión. La interna del Xeneize está que arde.

Ameal habló en Radio La Red y aseguró que el salario que pretende ganar el arquero podría quebrar al club.

“Le propusimos un contrato más que importante. Todos tienen derecho a ganar lo que piensan que valen, pero de ahí a quebrar al club hay una distancia muy grande. El fútbol es corporativo, si un jugador gana más de lo que tenemos, arrastra y tenemos un problema. Boca está al día”, arremetió.

“Boca hizo un gran esfuerzo. Lo que piensa la gente también lo pensamos nosotros: Rossi es un gran arquero. Pero Boca hizo un ofrecimiento, que no quiero hablar de plata por respeto a la gente, con un salario muy, muy importante. Pero (Rossi y su representante) aparecieron con otra propuesta, no estamos de acuerdo en quebrar al club. Si vos aceptás algo que después te cuesta pagar, es todo un problema. Y no nos olvidemos de que estamos en Argentina”, agregó.

La negociación

Las gestiones comenzaron hace un tiempo y se intensificaron en la última semana, cuando el público pidió por la continuidad del arquero de 26 años. Ante el clamor popular, el Consejo de Fútbol, con Juan Román Riquelme a la cabeza, se reunió junto al futbolista y su agente, Miguel González, quienes recibieron una "oferta gigante", según comentó Jorge Bermúdez.

Desde el club esperaban que Rossi aceptara la propuesta en el momento, pero esto no sucedió. Aunque no manifestaron de forma pública el malestar, aguardaron hasta hoy para conocer la respuesta, la cual esperaban que sea satisfactoria, pero finalmente no sucedió. El mánager del arquero se reunió junto a la directiva en el predio de Casa Amarilla.

Si bien del lado del jugador no aceptaron el ofrecimiento, sí manifestaron las intenciones de negociar y pulir detalles de la propuesta por el nuevo vínculo, pero desde el Consejo se plantaron y volvieron a remarcar los mismos números que habían ofrecido hace un par de días.

El encuentro duró solo diez minutos. González pidió casi el doble de lo que había ofrecido Boca, algo que no cayó bien y, desde el equipo que coordina el fútbol, le remarcaron que no negociarán por otra cifra más elevada. Lo que motivó la salida de Rossi del complejo de Ezeiza con malestar y sin indicios claros de lo que será deparará su futuro.

Desde el club dejarán correr los días para mantener un nuevo contacto. Si la respuesta vuelve a ser negativa, empezarán a buscar un reemplazante y no se descartaría que el arquero fuese marginado, como sucedió Cristian Pavón y Agustín Almendra, quienes decidieron no renovar sus contratos.

