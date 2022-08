Kansas se convirtió en el primer estado en ratificar el derecho al aborto. Foto: NA.

El estado de Kansas votó a favor de mantener el acceso al aborto, en la primera consulta desde que la Corte Suprema de Estados Unidos pusiera fin en junio al derecho federal a la interrupción voluntaria del embarazo.

Kansas rechazó una enmienda conocida como Value Them Both (Valora a ambos), que habría eliminado el derecho constitucional del estado con el objetivo de devolver a los legisladores la reglamentación del procedimiento.

La votación

Según las proyecciones de los principales medios estadounidenses, con un 90 % del voto escrutado, más del 60 % de los electores rechazó cambiar la Constitución estatal para restringir el aborto.

Momentos después del cierre de las urnas a las 19 hora local del martes, Scott Schwab, que supervisó las elecciones, declaró que la participación fue de al menos el 50 %, una cifra esperada para este tipo de comicios, según informaron los medios locales.

La consulta, que se celebró coincidiendo con las elecciones primarias en el estado este martes, podría haber abierto la puerta a que el Gobierno estatal legislase para restringir el aborto, que sin embargo ahora seguirá siendo legal hasta las 22 semanas.

La cuestión que se planteaba en este referéndum era si el aborto debía seguir estando protegido por la Constitución del estado. Se trata del primer estado que somete a votación la prohibición del aborto. Aunque se espera que otros cuatro -Michigan, California, Vermont y Kentucky- lo hagan próximamente.

Después de que la Corte Suprema revocara el fallo Roe vs. Wade, que blindaba el aborto en Estados Unidos, más de una decena de estados han restringido o vetado por completo la interrupción voluntaria del embarazo en su legislación.

