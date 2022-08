Marcelo Tinelli, conductor. Foto: redes sociales.

Marcelo Tinelli bromeó al aire con el jurado de "Canta conmigo ahora". No se trató de cuestiones personales o artísticas, sino con una vieja situación que lo tuvo a él como protagonista.

El jurado está compuesto por 100 personas y todas votan, pero algo no salió como se esperaba. En el conteo final hubo 109 votos. Así, Marcelo no dejó pasar la oportunidad y comparó lo sucedido con el escándalo de la AFA en 2015.

Antes de explicar que pasó con el resultado final a modo de chiste comentó: "Señoras y señores, esto parece la votación de la AFA".

Marcelo explicó que sucedió con los votos: “Cuando fui a hacer la cuenta, la definición es 67 para el ganador y 42 para el perdedor. Eso quiere decir que nueve de ustedes han votado dos veces”. Y cerró: “Pero no se preocupen que ya lo vivimos en la AFA, así que cómo no lo vamos a vivir en un programa de televisión”.

La chicana de Marcelo Tinelli. Video: eltrecetv

Luego, se dio otra situación con el jurado, en la que dos participantes pelearon por el segundo o tercer puesto.

Marcelo Tinelli volvió a explicar el mecanismo de los votos, y a modo de chiste resaltó: “Acuérdense que ya hicimos lo de AFA, hay que votar a uno o a otro para que ustedes 100 junten 100, no 109″. “No les pedimos mucho: apreten una vez”, expresó divertido.

Finalmente el resultado fue positivo y dijo Tinelli : "Yo voy a decir los resultados que espero que, entre la suma de uno y de otros, logremos embocar la cifra de 100″.

Esta vez la votación fue correcta. El resultado fue 59 a 40, con una abstención.

