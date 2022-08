Selena Gómez. Foto: NA.

Selena Gómez lleva trabajando más de 20 años en los medios como actriz, cantante y productora. Según el portal estadounidense Deadline, ahora está en plena negociación con 20th Century para producir una remake.

El nuevo desafío de Selena será llevar adelante la nueva versión de un clásico de los '80. Se trata de "Secretaria ejecutiva" la comedia protagonizada por Melanie Griffith, Harrison Ford, Sigourney Waver y Joan Cusack.

El guión quedó en manos de Ilana Pena y todo indicaría que la película se estrenará en la plataforma Hulu de Estados Unidos.

La película original

Todo gira en torno a Tess McGil (Griffith), una secretaria ambiciosa que trabaja para Katherine Parker (Weaver) en una importante empresa. Por de un accidente de esquí, su jefa se ve obligada a hacer reposo por culpa de una fractura. Tess asume su identidad para continuar con los compromisos de la oficina.

"Secretaria ejecutiva" es parte de la larga lista de éxitos de los años '80 y '90 que fueron reversionados o continuados.

Selena Gómez trabaja como productora desde 2008 cuando fundó la empresa de producciones "July Moon Productions".

Sus trabajos más destacados detrás de cámara son: la serie de Netflix "Por 13 razones" y "Only Murders in the Building" que también actúa.

Actualmente produce y protagoniza "Selena + Chef", un programa en el que muestra sus habilidades de la cocina a partir de la pandemia en la plataforma HBO Max.

