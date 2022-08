Mercadería secuestrada por la Aduana. Foto: captura de video.

La Dirección General de Aduana incautó estupefacientes ocultos en envases de pintura como resultado de acciones de control exhaustivo al transporte de bultos, cargas de paquetería y encomiendas desde el interior de la provincia de Misiones con destino, principalmente a la Ciudad de Buenos Aires, se detecta un envío que despertó la sospechas del personal aduanero.

En el día de la fecha, con intervención del Juzgado Federal de Posadas se dió cumplimiento a la manda judicial aperturándose dos bultos tipo “ENVASES DE PINTURA LATEX” de 20lts. cada uno, los que de manera previa fueron sometidos al equipo de control no intrusivo, mediante el uso de un escaner móvil, propiedad de AFIP-DGA, observándose en las imágenes de Rayos X, compatibilidad con contenido de estupefacientes.

Realizada la apertura de los mismos, se encontró en su interior la cantidad de 6,585 Kg. de Cannabis Sativa (marihuana prensada). El envió provenía del interior de la provincia de Misiones con destino a otra provincia del litoral argentino. Comunicada la novedad al Juzgado, este ordena la entrega vigilada, logrando detener al destinatario de los envios.

Método de ocultamiento

En este caso llama la atención el método de ocultamiento dado que las paredes de los envases se encontraban revestidas con membrana asfáltica, tratando de evitar la deteccion mediante el escanner, sumado a la forma circular dado al estupefaciente, con la finalidad de engañar y eludir los controles.

Estos resultados alcanzados por la Aduana Argentina se enmarcan dentro del nuevo perfil del Organismo dado por su titular Guillermo Michel. De esta manera, en el corto plazo desde su asunción al frente del organismo se ha incrementado la presencia institucional en sus diferentes ámbitos de competencia, alcanzando resultados que indican la oportunidad en la decisión política de Michel de pretender una aduana presente en la vida cotidiana del ciudadano.

