Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: Instagram Wanda Nara.

Wanda Nara y Mauro Icardi estarían sufriendo otra crisis marital y las señales son claras desde sus redes sociales. Todo a menos de un año del escándalo de wandagate que involucró a la China Suárez.

En el Instagram de Icardi, que cuenta con 7 millones de seguidores, ya se puede ver otra foto de perfil. Previamente tenía una con su mujer y ahora exhibe una de su infancia. Fue la periodista Juariu quien descubrió este cambio.

Mauro Incardi borró fotos con Wanda. Instagram:Icardi.

Otro señal: el delantero del PSG había publicado en su feed una postal en blanco y negro con la madre de sus dos hijas. Pero se arrepintió y decidió borrar el posteo. Otro indicio de que el vínculo con Wanda no estaría pasando por su mejor momento.

Mauro Incardi borró fotos con Wanda. Instagram:Icardi.

En este momento, la empresaria dejó a su familia en París y se encuentra en la Argentina, luego de disfrutar unas vacaciones de “soltera” en Europa con su hermana, Zaira Nara.

Llegada al país

Cuando el cronista de Socios del espectáculo le preguntó si estaba separada del jugador del Paris Saint-Germain, la rubia dio una respuesta escueta: "Está todo bien". Y enseguida explicó quién es el hombre que le besó el escote en un boliche de Ibiza al que había asistido junto a su hermana Zaira para presenciar un recital de Ozuna. "No es un fan. Es un amigo, muy amigo de nosotros, y trabaja con mi hermana", detalló.

Y no quiso volver a hacer referencia a las críticas que recibió en las redes por su cuerpo. Cabe recordar que, luego de que trascendieran imágenes en las que se la veía en las playas de Ibiza sin ningún retoque fotográfico, Wanda decidió hacer un descargo. "Chicas, si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa. Obviamente nadie sube una foto donde se ve mal. Cuando me enfermé de Covid, no subía fotos arruinada en la cama. Todos (los que tenemos la posibilidad) ponemos la foto comiendo sushi o un balcón con buena vista. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables, como también mis hijas lloran y tampoco las subo así", explicó.

Noticias relacionadas