Romina "Momi" Giardina,bailarina y actriz, estuvo casi cuatro años en pareja con el humorista Martín Bossi al que conoció en "ShowMatch", pero del que no tiene muy buenos recuerdos.

La bailarina contó en una entrevista radial para "Dame Aire" que al momento de separarse del cómico, terminó medicada producto de una infidelidad.

Sobre la relación

Giardina se enteró que el comediante estaba saliendo con la periodista Fernanda Iglesias y la periodista Valeria Sampedro al instante le preguntó: “¿Qué onda esa pareja? Porque no me lo imagino a Martín así”, y la bailarina respondió rotundamente: “Una mierda”.

Cuando una de las conductoras le preguntó como fue la relación, "Momi" reiteró varias veces que fue intensa: “Estuvimos casi cuatro años. Fue un amor muy intenso. Era en la época de Showmatch. Fue la única persona por la que tomé antidepresivos cuando me separé”.

Ante la respuesta de ella, otra de las entrevistadoras quiso saber más: “¿Estabas muy enamorada?” preguntó. “Mal, pero ustedes no entienden”, admitió la bailarina.

“¿Te lastimaba?”, preguntó Dalia Gutmann. “No, él es muy pasional, lo adoro ahora”, y especificó que el mal momento fue por como terminaron la relación.

"Momi" cuando descubrió el engaño de Bossi con Fernanda Iglesias

Romina contó que estaba esperando para salir en escena en el teatro Maipo donde trabajaba, cuando en el momento estaba leyendo la revista Pronto se quedó helada al leer el título de una nota.

“La nueva pareja: Martín Bossi y Fernanda Iglesias”, explicó. “Martín, mi pareja, mi novio. Él en la plaza con la mina y yo...”, exclamó. “Es un tarado, no se hace eso”, acotó una de las periodistas.

Giardina para cerrar el tema dijo: “Sí, me dejaron por Fernanda Iglesias”, en tono de broma. “Un beso a Fernanda. No quiero estar en los portales ahora con la cara de Fernanda Iglesias, Bossi, yo”, cerró Romina.

