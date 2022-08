Ex primer ministro Mario Draghi. Foto: EFE.

Por Kevin Bryan

La política interna de Italia está sacudida por la falta de apoyos dentro de la coalición gobernante. Esto derivó -hace pocos días-, en la renuncia del Primer Ministro, Mario Draghi, y en la disolución de los cuerpos legislativos del país: la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación, a manos del Presidente italiano, Sergio Mattarella. Pero antes de explicar los orígenes de esta crisis, es fundamental comprender cómo funciona el sistema político de Italia.

Sistema parlamentario

Mientras en Argentina, al igual que en varios países de América, predomina el “presidencialismo”; en Italia – así como en otros países europeos-, predomina un sistema donde el parlamentarismo juega un rol muy importante.

En la República Italiana, existen tanto un Presidente como un Primer Ministro. El Primer Ministro es un cargo al cual se llega mediante un nombramiento del Presidente, que luego de varias negociaciones entre los partidos que integran la coalición del gobierno, llegan a un consenso para su designación. Por otro lado, la elección del Presidente tampoco es directa, ya que también es un cargo que se elige indirectamente a través de los miembros del Parlamento.

La inestabilidad política en Italia es un signo bastante habitual y se da, sobre todo, en la elección de la figura del Primer Ministro. Sucede que al necesitar acuerdos de coalición (entre partidos), empiezan a aparecer diferencias políticas o económicas que derivan muchas veces en una crisis dentro del gobierno y, con frecuencia, provocan la salida del Primer Ministro. Abundan los ejemplos en la política italiana de esto. La más reciente, sin ir lejos, hace apenas un par de semanas.

Italia en contexto: crisis entre Rusia y la Unión Europea

Debido a la crisis entre la Federación Rusa y la Unión Europea que desató el conflicto bélico, Europa atraviesa una aceleración inflacionaria que está provocando aumentos en los precios de insumos básicos. Italia no escapa a esta realidad, sino todo lo contrario. Dado que existe una fuerte tradición sindical en las grandes ciudades italianas, comenzaron a realizarse numerosas protestas contra los aumentos de precios; esto fue debilitando el apoyo social a Draghi y luego, los apoyos políticos.

Comisión Europea, Unión Europea, Úrsula von der Leyen. Foto: NA

De esta manera, Draghi se sumó -en pocos días-, a la salida de Boris Johnson en el Reino Unido. La crisis política que encuentra gran parte de sus causas en las fricciones y el impacto socio-económico sacude a Rusia, parece impactar directamente al viejo continente. El temor de muchos países de la Unión Europea es que se genere un efecto contagio sobre el bloque. Solo el tiempo tendrá la respuesta a ese interrogante.

Mario Draghi, el ahora ex primer ministro italiano, arribó al cargo en febrero de 2021. Hombre de negocios muy vinculado a su labor como Presidente del Banco Central Europeo. Llegó al poder después de que varios partidos del arco político italiano le dieran su respaldo, entre ellos: el Movimiento Cinco Estrellas (partido atrapalotodo), el Partido Democrático (partido socialdemócrata), Forza Italia (partido conservador) y la Liga del Norte (partido ultra nacionalista).

La renuncia

El pasado 12 de julio, Draghi anunció la necesidad de aprobar numerosas leyes de emergencia que implicaban una reducción del gasto público, en medio de una situación extraordinaria que atraviesa el país. Rápidamente, el partido Movimiento Cinco Estrellas dijo que no acompañaría no solo la sanción de dichas leyes de emergencia, sino que tampoco iba a continuar dando su respaldo político al entonces Primer Ministro. Con esa acción, Draghi sintió que su coalición de gobierno ya no tenía razón de ser y el 14 de julio, presentó su renuncia al Presidente, Sergio Mattarella.

Luigi Di Maio y Mario Draghi, Italia, Gobierno. Foto: EFE.

Mattarella no aceptó la renuncia de Draghi ese mismo día, la dejó en suspenso para ver si mediante negociaciones, podría destrabar la postura del Movimiento Cinco Estrellas. No tuvo éxito. El 21 de julio, Mattarella se dirigió al país para anunciar dos grandes cuestiones: que aceptó finalmente la renuncia de Mario Draghi como Primer Ministro, y que disolvió ambas cámaras del Ejecutivo para poder elegir nuevamente a las fuerzas del parlamento y poder formar así una nueva coalición de gobierno con mayor equilibrio. Las elecciones, según anunciaron voceros del gobierno, serán el próximo 25 de septiembre.

Sergio Mattarella y Mario Draghi. Foto: EFE.

Nuevas fuerzas y escenario de incertidumbre en Italia

Todos los sondeos parecen indicar que podría haber un triunfo de una fuerza política bastante nueva, su nombre es Fratelli d'Italia. Se trata de una fuerza que, hasta el momento, permaneció en la oposición y que viene arrastrando muchos votos de la centro-derecha italiana por sus discursos nacionalistas. Restará ver si, en caso de ganar, deciden negociar con fuerzas del centro político o si radicalizan su postura aun con el riesgo de perder la posibilidad de alcanzar la cabeza del poder político italiano.

Noticias relacionadas