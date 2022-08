Wanda e Icardi. Foto: Instagram.

Se terminó el amor entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La primicia fue dada a conocer en LAM, ciclo conducido por Ángel de Brito, donde filtraron un audio de la empresaria que confirma que su visita a la Argentina se debe a que iniciará los trámites del divorcio.

"Me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio con Mauro. Estoy organizando eso. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más", se la escucha decir.

Primeras señales

En el Instagram de Icardi, que cuenta con 7 millones de seguidores, ya se puede ver otra foto de perfil. Previamente tenía una con su mujer y ahora exhibe una de su infancia. Fue la periodista Juariu quien descubrió este cambio.

Otro señal: el delantero del PSG había publicado en su feed una postal en blanco y negro con la madre de sus dos hijas. Pero se arrepintió y decidió borrar el posteo. Otro indicio de que el vínculo con Wanda no estaría pasando por su mejor momento.

