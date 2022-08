Moria Casán en el acto de Massa. Foto: NA.

Moria Casán estuvo entre los 500 invitados que presenciaron la jura de Sergio Massa como ministro de Economía en el Museo del Bicentenario.

La actriz -que está en pareja con “Pato” Galmarini, suegro del político- estuvo en primera fila y lo mostró en las redes sociales.

Antes de que comience la ceremonia, la exvedette se sacó una selfie que subió a historias de Instagram, y dijo: “Stand by en primera fila familiar esperando al militante de la vida, Sergio Massa”. También se tomó fotos con otros asistentes al acto, luciendo un barbijo de la bandera argentina.

También hizo un posteo en el que se la ve con el Obelisco de fondo y reflexionó sobre los “vende-humos” que quieren vender un “futuro catastrófico”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Moria Casán (@moria_laone)

“Engañística es una palabra rara, o entraría dentro de lo conocido como palabros, que no por raros y por no existir oficialmente en la RAE quiere decir que no existan. La engañística propone que el porvenir tiene siempre un sentido agorero. Como palabro su etimología posible se derivaría de engañar y estadística”, comenzó .

“Miro a mi alrededor y tenemos tantos agoreros. Engañistas vestidos de científicos, medios de comunicación, cuenta-cuentos, vende-humos y hasta intelectuales. Nos hacen creer que el camino está ya trazado, determinado, y que es gris, problemático y triste.", siguió la actriz.

Finalmente posteó: “Así que amores, cuando hoy lean la prensa, vean la tele o vayan a renovar su seguro de vida, tengan por seguro que la vida seguirá su curso independientemente de lo que los catastróficos nos hagan creer que pasará. ¡Aguante la Argentina resiliente!”.

Días atrás había hecho otra publicación celebrando el anuncio del yerno de su pareja como “superministro”. “Aguante con todo, banco fuerte #amar a nuestra patria #ARGENTINA te kiero cada día MASSA”, había mencionado.

