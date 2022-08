Papa Francisco. Foto: archivo Google.

Un grupo de 43 mujeres, todas exempleadas de la organización religiosa Opus Dei, han presentado una denuncia en el Vaticano por presunta explotación laboral y abusos de poder y de conciencia.

Estas mujeres son ciudadanas argentinas y paraguayas que trabajaron para el movimiento en Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Italia y Kazajistán entre 1974 y 2015, y sostienen que nunca fueron pagadas por un día de trabajo en la organización.

El relato de las denunciantes coincide en que las fueron a buscar a sus casas, casi todas en pueblos rurales de provincias del norte y el litoral de Argentina y de Paraguay; que casi siempre iba una mujer de la organización con un sacerdote y que nunca les hablaron de vocación religiosa. Lo que les prometían era que las iban a llevar a una escuela a estudiar.

Las condiciones del trabajo, enumera la demanda, eran “remuneración inexistente y sin alta en el régimen de Seguridad Social, jornadas laborales ilimitadas, que se extendían más de 12 horas, con periodos de descanso breves y limitados a las horas de comer y rezar, sin documentación personal o con retención de la misma y otras vulneraciones de derechos básicos”.

La denuncia

La denuncia ingresó al Vaticano el 7 de septiembre de 2021. Lucía Giménez, de 56 años, cuenta su experiencia cuando se unió al grupo católico conservador en su Paraguay natal, en dónde en vez de recibir una formación de matemáticas o historia, se formó en cocina, limpieza y otras tareas domésticas para servir en centros, residencias y hogares de ancianos del Opus Dei.

La mujer en su relato aseguró: "Pensaba por dentro, tengo una entrega a Dios, tengo que hacer esto. No tienes tiempo para pensar, para ser crítica con lo que estás haciendo que no te gusta. Tienes que aguantar porque tienes que entregarte totalmente a Dios. Encima nos decían que los numerarios (miembros superiores del Opus Dei) nos pagaban el sueldo, pero yo no veía ningún dinero". Durante 18 años, trabajó como asistente numeraria, como se denomina a las mujeres que se ocupan de las necesidades domésticas de las residencias y centros del Opus Dei.

"Así que te vas (del Opus Dei), con lo puesto, y nadie te dice 'gracias por tus servicios, perdona por lo que te hicimos y toma este dinero hasta que puedas salir adelante' o al menos 'vete a este trabajo que te recomendé que fueras a trabajar'. Eso sería digno de un cristiano, de una persona que realmente dice que reza todos los días y tienen misa todos los días. ¿Con qué cara (hacen eso)? No se puede creer", confirmó.

Las condiciones en las que trabajaban

La denuncia alega que las mujeres, a menudo menores de edad en ese momento, trabajaban en "condiciones manifiestamente ilegales: remuneración inexistente y sin registro en el sistema de seguridad social; jornadas de trabajo ilimitadas que duraban más de 12 horas con breves periodos de descanso limitados a las horas de comer y rezar; ausencia de documentación personal o de su retención; y otras violaciones de derechos básicos".

Sin embargo, la Opus Dei de momento no parece reconocer estos tesitmonios. Josefina Madariaga, portavoz del Opus Dei en Argentina, declaró que "todas las personas que han trabajado y que trabajan para las iniciativas apostólicas del Opus Dei reciben un salario, reciben una compensación”.

