La primera se centró en su familia: “¿Tendrías otro hijo?”, le preguntó uno de los usuarios. La respuesta, con uno de sus primogénitos de fondo, fue: “Tres son multitud. No me dan las manos”.

En la siguiente historia se le preguntó cuándo iría a Madrid, España, a lo que respondió que iba a viajar en el mes de septiembre. También, sobre la posibilidad de que saque otro tema, a lo que informó que una nueva canción saldrá en agosto; en ese sentido, habló sobre su futuro musical y confirmó que tiene ganas de estrenar un tema más movido, “que suene en un boliche”.

Su relación con Rusherking

Otra de las preguntas que rondaron en aquellas historias de Instagram fueron si está casada, a lo que respondió con un rotundo “No”, bien grande. Respecto a su relación con Rusherking, un usuario le preguntó si estaba enamorada, sin hacer mención al cantante, a lo que respondió: “Muy”, acompañada de una imagen de ellos juntos y abrazados.

Antes le había dedicado otra publicación, en la que le había puesto “Te extraño”, a la distancia. Desde que se los vio públicamente por primera vez, se volvieron inseparables y se fueron varias veces de viaje: la primera vez fue en Cancún, para disfrutar de unos días en pareja, mientras que la segunda fue en Disney, para pasar unos días en familia junto a los hijos de la cantante y actriz, Rufina, Magnolia y Amancio.