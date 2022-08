Sergio Massa y José Ignacio De Mendiguren. Foto: NA.

El nuevo equipo económico que lidera Sergio Massa tiene a José Ignacio de Mendiguren como nuevo secretario de Producción, quien analizó la situación de nuestro país y las medidas anunciadas por el ex presidente de la Cámara de Diputados.

"Me convoca y obsesiona, y estoy convencido de la que Argentina tiene el destino de ser un país productivo, y cambiar la matriz productiva para liberar esa energía que la Argentina tiene. Lo hemos hecho, tuvimos una recuperación cuando pasamos de la peor crisis económica a esa situación", sostuvo en diálogo con el periodista Antonio Fernández Llorente para la AM990.

"Tenemos a disposición recursos extraordinarios que el mundo demanda más que nunca. La clave es la macroeconomía, podes tener la mejor empresas, con las mejores máquinas, pero si tenés una economía con la del 2001 con el uno a uno y te importaban hasta zapallitos, no había posibilidades por más esfuerzos que se hicieran de vencer eso", continuó.

Por su parte, el dirigente de la UIA expuso que la única solución ante la crisis actual es fortalecer el crecimiento económico a través de una estructura productiva: "Ayer Sergio (Massa) ha planteado que atendemos la coyuntura, si no calmamos esta locura de intranquilidad es imposible dar otro paso. La gente creía todo ese drama que le planteaban y eso volvía imposible bajar la inflación. Cuando tenés claro un objetivo, no vas a poder tomar todas las medidas de golpes, pero las que tomas en la coyuntura deben ser pensando en esa salida".

Nuevas estrategias para el sector privado

Otro de los planteos del nuevo superministro económico tiene que ver con la estrategia de diálogo con los sectores involucrados, empresarios y trabajadores. Ante esto, De Mendiguren explicó la nueva posición oficial: "La gran diferencia entre este planteo y los anteriores es que antes, la primera variable que se utilizaba era el salario, nosotros planteamos bajar la inflación, acomodar la economía para un proceso de crecimiento, pero preservando el poder del salario. La definición política es diametralmente distinta. Vamos a lograr esto trabajando juntos, trabajadores, empresarios y es a ellos a los que convocamos".

Para cerrar, subrayó: "Vamos hacia un orden fiscal, por el momento y un superhábit comercial para salir de esta estrangulación porque la falta de dólares está dificultando poder mantener el nivel de crecimiento. En el pasado, esta falta de dólares se resolvía con deuda, no cambiando la matriz productiva. Hoy estamos en esta emergencia administrando los pocos dólares que tenemos, pero en una Argentina que sigue generando dólares, es un problema de tiempo".

