Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en la costa argentina, cuando ladrones interrumpieron de manera violenta en un kiosco de San Clemente. Pero no terminaría allí ya que la dueña del local se dio cuenta que quien quería robarle, era un familiar.

Resultó ser que una de las ladronas era sobrina de uno de los dueños. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del maxikiosco, ubicado en la Avenida número 3. En las imágenes se pudo ver el momento en el que la pareja ingresa armada y golpean en la cabeza con la culata del arma a uno de los dueños del lugar.

El video fue compartido por uno de los dueños en las redes sociales y en los medios locales, y en el mismo se puede ver el momento en el que la mujer fingió ser una clienta y a los pocos minutos entra su cómplice con el arma.

Luego de golpear al hombre, el delincuente lo llevó a otro sector del local para que la mujer pudiese robar el dinero de la caja. Si bien los delincuentes se escaparon del kiosco con 20 mil pesos y un celular, quedaron detenidos a las pocas horas.

"Esta es una ciudad tranquila, prácticamente nos conocemos todos. Hay muchas casas deshabitadas en el invierno, porque los dueños vienen en el verano, entonces los delincuentes aprovechan para entrar y robar algo. El robo a mi negocio nos sorprendió a todos porque fue a mano armada", contó Gustavo, uno de los dueños en declaraciones a la prensa local.

Tras el asalto, la Policía realizó tres allanamientos en esa localidad balnearia buscando a los delincuentes y finalmente los localizaron mientras caminaban en calle.

