Ataque brutal. Foto: NA.

Un hombre defendió a su hermana por violencia de género y en consecuencia fue brutalmente agredido. El hecho sucedió en una pizzería, en Merlo.

Según el relato de Jonathan, su hermana sufría violencia de género en reiteradas oportunidades y al defenderla tuvo una pelea con su cuñado quien sostuvo que lo iría a buscar como venganza.

El hombre pensó que solo se trataba de eso, siguió con su vida normal pero nunca creyó que iba a ser atacado.

En las imágenes captadas por las cámaras se ve cuando Jonathan ingresa corriendo al local, intentando escapar. Sin embargo, inmediatamente atrás, tres personas entran con una maza y un palo y lo atacan de manera desquiciada mientras la víctima intenta defenderse.

Your browser does not support the video element.

Video del momento del ataque. Agencia NA.

Cirugía de reconstrucción facial

Luego del episodio, los tres hombres escapan del lugar en un auto. Hasta el momento no fueron detenidos por la policía, aunque sí están identificados.

Jonathan -el hombre golpeado- sufrió heridas graves. Se tendrá que someter a una cirugía de reconstrucción facial y también se le colocará placas de titanio, según los médicos.

Sin embargo, a pesar de la terrible golpiza que le provocó heridas en toda su cara, se encuentra fuera de peligro a la espera de operarse.

Noticias relacionadas