Wanda Nara y Mauro Icardi, Foto: NA.

Una vez más y luego de varias versiones de crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi, se difundió un audio de la empresaria en el que revela que le pidió el divorcio al jugador del Paris Saint Germain.

"Carmen, yo me vine a Argentina, porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio", se escucha en el audio que difundió Ángel de Brito en LAM.

Ahora, Marcela Tauro reveló datos que le habría brindado una fuente cercana a la pareja sobre otro supuesto caso de infidelidad.

Qué pasó

La periodista de Intrusos recibió información de un dato clave sobre el hecho que habría ocasionado que Wanda se cansara: “Me llega esta información que tiene que ver con el divorcio”, anunció.

“Icardi habría perdido un reloj importante, de buena marca. “Ella le preguntó ‘¿Dónde está el reloj?’ Aparentemente lo dejó en una situación incómoda donde habría estado con alguien”, señaló.

“Habrían mandado a investigar y lo habrían encontrado, y (Wanda) se enteró de toda la situación, que habría estado con alguien. Esto es post China”, aclaró la periodista detallando que se trataría de una nueva infidelidad por parte del deportista.

