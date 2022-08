La vuelta será sin público visitante en el Kempes. Foto: NA.

Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, responsabilizó a su par de Vélez, Sergio Rapisarda, por los incidentes que se produjeron en el partido de la Copa Libertadores jugado en Liniers. El ministerio de seguridad confirmó que no habrá visitantes en la vuelta.

"El problema no fue con la gente que fue camuflada. Nos dieron 350 lugares para la comisión directiva y familiares y no hubo seguridad. Liberaron a la barra que pasaron seis o siete controles para llegar ahí. Fue una masacre", relató Fassi en diálogo con Cadena 3 de Rosario.

El titular del club cordobés también puso en duda la presencia de los hinchas de Vélez en la revancha del próximo miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

"Tomaremos medidas muy drásticas. Es increíble que una enorme institución como Vélez esté manejada por un dirigente inepto, mentiroso y falso", apuntó. Además, Fassi confirmó que hay personas hospitalizadas y que después del partido habló con Rapisarda, quien le pidió disculpas por lo sucedido.

"Los daños y perjuicios fueron monstruosos. Tendrá que dar explicaciones en Conmebol. La policía liberó la entrada de los barras que le pegaron a todos. Esto fue premeditado. Había un codo sin gente", sostuvo.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de Córdoba confirmó que no habrá hinchas visitantes en el estadio Mario Alberto Kempes para la revancha en la que Vélez tiene la ventaja tras haber ganado 3 a 2.

Dos heridos de gravedad

El lamentable episodio dejó un saldo de siete hinchas del Matador internados, dos de ellos en estado de gravedad.

Así lo informó Fassi, en declaraciones a radio La Red, donde detalló: "Hay siete personas internadas, dos están muy grave y uno seguramente perderá un ojo".

El mandamás de la T reiteró que en esa platea estaban ubicados los 350 invitados de protocolo, es decir dirigentes, allegados y familiares de los futbolistas, y no los cerca de "tres mil infiltrados".

"Hay dos hijos de dirigentes que están muy mal", amplió el dirigente.

