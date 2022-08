Sergio Massa. Foto: NA.

Analistas de Wall Street formularon un balance positivo sobre el sentido de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, aunque esperan más señales del nuevo funcionario.

Bank of America, BTG Pactual y Barclays ponderaron las iniciativas para generar ahorro fiscal a través de una reducción de los subsidios.

Desde Bank of America expresaron que "en general, vemos que los anuncios son pasos en la dirección correcta y netamente positivos". Señalaron que en materia de medidas fiscales, "el recorte de los subsidios a la energía es la sorpresa".

"Massa puso énfasis en los asuntos importantes y urgentes: la consolidación fiscal, el estímulo a los exportadores y la necesidad de acumular reservas", dijo el reporte de Bank of America.

También ponderó el sostenimiento de los objetivos comprometidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El Gobierno mantendrá el déficit primario del 2,5% del PIB objetivo este año, tomando todas las medidas correctivas necesarias", indicó.

"Creemos que Massa no defraudó la reacción positiva del mercado tras su nombramiento. Puso énfasis en los asuntos importantes y urgentes, incluida la consolidación fiscal, el estímulo a los exportadores y la necesidad de acumular reservas, reconociendo la gravedad de la situación. Claramente, el gran anuncio fue de recortes de subsidios energéticos más decisivos dependiendo de consumo -que puede ahorrar subsidios e importaciones de energía-, sumando a la segmentación previamente anunciado. En nuestra opinión, esto es positivo para la relación con el FMI", dijeron desde Bank of America.

La opinión de BTG Pactual

Por su parte, analistas de BTG Pactual ponderaron que Massa efectuó "muchas promesas razonables", aunque advirtió sobre la necesidad de respaldo para concretar las reformas.

"El nuevo ministro anunció un conjunto de medidas económicas para acumular reservas internacionales y reducir el déficit fiscal, comprometidas con el programa del FMI. Massa pareció darse cuenta de la fragilidad del contexto, pero sus anuncios no tuvieron sustancia: la meta de déficit de 2,5% no tenía medidas para respaldarla, y el congelamiento del financiamiento del BCRA no tiene fuentes alternativas de financiamiento", advirtieron.

Indicó que el plan es "probablemente agotar la participación de los bancos en las licitaciones del Tesoro y, por lo tanto, expandirse a través de Repo/Leliq en lugar de transferencias directas, con una resultado idéntico. Por el lado de las reservas, las medidas para incentivar las exportaciones fueron menores, solo anticipando las exportaciones, sin ajuste cambiario".

La mirada de Barclays

En tanto, los expertos de Barclays señalaron que "si Massa es capaz de estabilizar los mercados nacionales y cumple sus promesas", los activos bursátiles de la Argentina "deberían recuperar las pérdidas al menos hasta los niveles de marzo".

"Pensamos que los objetivos fiscales establecidos con el FMI podrían ser cumplidos y que lo más probable es que Argentina saldría del paso hasta 2023. Es posible obtener más ganancias si Massa tiene éxito y profundiza la formulación de políticas positivas y su poder político se fortalece, o, alternativamente, aunque con una importante dosis de volatilidad, si su fracaso o un empeoramiento de la crisis aumenta las posibilidades de un cambio

de régimen económico. En consecuencia, recomendamos comprar bonos Globales 2030, ya que la curva debería beneficiarse de los anuncios de política de Massa y mejoras ejecución de la política", indicó.

Dijo que "en términos de anuncios de política, puso el ancla fiscal en el centro. Además, pensamos que sus políticas financieras son favorables al mercado", aunque "no proporcionó una solución permanente al sector externo, sino una gestión comercial con políticas de corto plazo que apuntan a detener la hemorragia en el lado comercial".

