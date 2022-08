Rayo impacto cerca de la Casa Blanca. Foto: NA.

Un rayo cayó este jueves a poco más de 10 metros de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, y dejó al menos cuatro heridos en estado crítico. Impactó contra la superficie de la Plaza Lafayette cerca de las 19.20 (hora local), según indicó el Cuerpo de Bomberos de Washington a través de su cuenta de Twitter.

Por esto, dos hombres y dos mujeres debieron ser atendidos de inmediato por los médicos del Servicio Secreto de Estados Unidos y la Policía de Parques nacional. Las víctimas del rayo fueron trasladados a hospitales de la zona y se encuentran en estado crítico, de acuerdo a lo que informó “The Washington Post”.

Your browser does not support the video element.

El episodio

La filmación muestra como el rayo impactó en la camioneta y parece atravesarla ocasionando fuego, chispas y humo que se disiparon rápidamente mientras los vehículos continúan en marcha brevemente. Ambos se detuvieron para saber de las consecuencias del hecho. Las imágenes se viralizaron en la en las redes sociales.

Las cuatro personas fueron halladas en una zona arbolada cerca de la famosa estatua ecuestre del ex presidente de EEUU Andrew Jackson y antes de la llegada de los servicios de emergencias recibieron la asistencia de la Policía del parque y del Servicio Secreto, encargado de proteger la residencia presidencial.

Noticias relacionadas