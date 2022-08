Presentación oficial de Robert Lewandowski en Barcelona. Foto: EFE.

El delantero polaco Robert Lewandowski fue presentado como nuevo jugador de Barcelona en el Camp Nou, justo el mismo día en el que se cumple un año de la partida del club de Lionel Messi.

“Bon dia a tothom” fue la frase que soltó el delantero ante un nutrido número de hinchas ávidos de un nuevo ídolo que les haga recuperar el trono nacional y europeo perdido en los últimos años.

“Estoy muy orgulloso de jugar aquí. Mi felicidad es jugar en este estadio y marcar muchos goles en cada partido”, sostuvo el ex delantero del Bayern Munich.

Tras recibir la ovación del estadio, el jugador brindó una conferencia de prensa, en la que reconoció que si bien el club no está atravesando su mejor momento, “los jugadores tienen un potencial y talento enorme, esta mezcla de juventud y experiencia puede funcionar. Si puedo ayudarlos, no solo sobre el césped, también con palabras, no dudaré en hacerlo”.

Lewandowski, de 33 años, admitió además que su salida del club alemán no fue fácil, ya que jugó allí los últimos 8 años, pero sabía que, tanto para él como para su familia, ir a Barcelona era “el siguiente paso lógico” en su carrera deportiva. “Hemos trabajado mucho para que esto sea una realidad, estoy muy orgulloso”, añadió.



El goleador reconoció sentir un "feeling" con Xavi desde su primera conversación, donde entendió qué quería el entrenador blaugrana de él. “Tuvo que pensar en mi posición, hablamos de sistemas y tácticas, supe que tenía las ideas claras y estoy con él por que es la persona indicada para hacerlo”.

“Llevo muchos años a un nivel muy alto, la edad es algo positivo porque te da experiencia, tengo hambre por lograr cosas y tengo esta mentalidad de trabajar duro”, dijo cuando le preguntaron por su edad.



La carrera del polaco

Lewandowski comenzó su carrera en Delta Varsovia de Polonia en 2004. Luego pasó por otros dos clubes polacos hasta que en 2010 recaló en el fútbol alemán. Estuvo cuatro años en el Borussia Dortmund hasta que fue comprado por el poderoso Bayern Munich, club con el consiguió 16 títulos locales, más una UEFA Champions League, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa, todo en 2020.

Juega en la Selección de Polonia desde 2008 donde lleva convertidos 74 goles en 128 partidos y es el máximo goleador histórico.

