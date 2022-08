Juan José Camero. Foto: NA.

Juan José Camero compartió un desgarrador posteo en las redes sociales en el que comentó su difícil momento de salud.

"Trataré de ser breve y de explicarles como mejor pueda hacerlo. Lo cierto es que fui demorando la decisión de compartir con ustedes mi actual realidad, sin que ello conlleve la más mínima pretensión de agobiarlos, nada más lejano; solo me es necesario porque mi alma me dicta hacerles esta confesión, que desde ya cuesta. Espero e ilusiono comprendan el verdadero sentido, el motivo que me lleva a hacerlo", comenzó.

"Quizás muchos ya lo han advertido, dada mi dificultad para escribir y las veces que me veo obligado a corregir. No sé por qué me dilaté en revelar esta verdad, ni tampoco por qué hoy y no antes, me dedico a hacerlo", continuó el artista, recordado por su rol protagónico en Nazareno Cruz y el lobo, de Leonardo Favio. "La niebla ha cubierto mis ojos. A otras personas les suceden otras cosas, a mí me tocó esto. No puedo leer ni escribir como antes lo hacía", explicó.

Desde que recibió su diagnóstico de maculopatía bilateral, hace ya varios años, probó varios tratamientos para recuperar la vista. Sin embargo, no dieron buenos resultados. "No necesito palpar un rostro para saber cómo es, puedo andar por mi casa sin tropezarme y asomarme a la ventana y divisar, aunque borrosamente, los regalos de la naturaleza. Tengo una ceguera relativa", señaló. Y agregó: "Cuento con un 10 por ciento de mi capacidad de visión y es irreversible".

"Es cierto, lo asumo y comparto con ustedes, pero no me siento ser el paladín de la desdicha, ni tampoco el abanderado del dolor humano. Y como diría Saramago: ‘Hay mucha ceguera en el mundo y este mal se extiende. Claro está que no es una ceguera física o al menos, no solamente. Pienso que no estamos en un mundo en el que usamos la razón de forma racional. Usamos la razón para, por ejemplo, llegar a la luna, pero somos incapaces de usarla para llegar a otros seres humanos, a quienes, finalmente, son el universo más cercano y verdadero que tenemos’", reflexionó.

Y emocionado, Camero decidió hacer otro posteo para explicar que no fue sencillo hacer público su problema: "Infinita gratitud por leer esto que no me fue nada fácil de confesar. Espero que reciban de mí un fuerte y mi siempre sincero abrazo", escribió el actor.

Qué es la maculopatía bilateral

La maculopatía es una enfermedad que afecta la mácula, la parte central de la retina, generando pérdida de la visión central.

Si bien no conduce a la ceguera absoluta, produce severa incapacidad para la lectura o para ver nítidamente los objetos y los colores.

Esta patología es la causa más importante de pérdida de visión después de los 60 años y afecta a casi el 30 por ciento de los mayores de 75 años.

