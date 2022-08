Momentos previos al choque en San Fernando. Foto: captura de video.

Se conoció un video de los tripulantes de una de las lanchas que protagonizó un accidente fatal en San Fernando y que dejó dos muertos. En el material se ve a un tal Martín descorchando botellas de champagne en pleno festejo de cumpleaños.

Según investigadores, el hombre de anteojos sería quien conducía la embarcación deportiva. El hombre, que arrasó con la embarcación, dio positivo en el test de alcoholemia: tenía 1,92 gramos de alcohol en sangre. Lo mismo que su acompañante, quien arrojó positivo, con 1,90.

Reconstrucción del accidente

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 19:40 del jueves a la altura de la localidad de San Fernando y cerca de un puesto de seguridad de la Prefectura Naval, por lo cual los uniformados lograron rescatar a dos de las víctimas que se encontraban con lesiones y fueron trasladadas hacia el Hospital Petrona V de Cordero.

Las cuatro personas que viajaban en el bote impulsado a remo, regresaban de trabajar y las que lograron sobrevivir fueron identificadas como Claudia Verónica Castro, de 35 años y que se desempeña como mucama en una vivienda de la zona, y Sixto Quiroga, de 29, quién es estaquero en la misma propiedad.

Según trascendió, ambos lograron salvarse debido a que eran los únicos que estaban usando chalecos salvavidas al momento el hecho, mientras que otras dos personas aún no pudieron ser rescatadas y se trataría del hermano y la pareja de la mujer que se encuentra hospitalizada.

