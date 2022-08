Horacio García Belsunce. Foto: NA.

En una nueva jornada del juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, el fiscal de San Isidro, Diego Molina Pico, volvió a quedar en el foco al ser apuntado por Horacio García Belsunce, el hermano de la víctima, quien fue preso y luego liberado al ser declarado inocente.

En su declaración, apuntó en varios tramos contra el entonces fiscal del caso, quien aún hoy continúa en funciones. Le criticó principalmente por qué no siguió la hipótesis contra el imputado en este debate, Nicolás Pachelo, quien era vecino de María Marta.

"Por qué no siguieron la pista Pachelo. Ese desgraciado fiscal. Se había comido el tema del accidente, él se da cuenta" y, "ante la posibilidad de perder su carrera", es que apunta a la familia.

El fiscal "no lleva forense" a la casa de María Marta, "no ordena autopsia ante una muerte violenta, no preserva pruebas, y no identifica testigos".

García Belsunce tildó a Molina Pico de "hijo de puta" y "sinvergüenza" y que actuó con "malicia". "Molina Pico es el encubridor de este asesinato", apuntó.

Su respuesta ante las preguntas de la defensa

Ante ello, la defensa de Pachelo le preguntó si opinaba lo mismo del Tribunal que condenó al viudo Carlos Carrascosa así como de otros funcionarios judiciales que avalaron la hipótesis del crimen intrafamiliar.

"Yo siempre sostuve que el Tribunal se sintió acorralado con esa línea que avalaba nuestra responsabilidad y no se animó a hacer justicia de verdad", explicó.

García Belsunce dijo además que "el periodismo hizo un infernal negocio con el crimen, daba rating que la responsabilidad la tuviera la familia y no Pachelo" y eso llevó a "presionar" al Tribunal.

