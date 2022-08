Wanda Nara se fue del país en medio de las versiones de divorcio. Foto: @wanda_nara

Wanda Nara dejó la Argentina este viernes en medio del escándalo por el supuesto divorcio con Mauro Icardi.

Mientras se dirigía hacia el embarque del avión que la llevará a Europa desde el Aeropuerto de Ezeiza, la empresaria charló con varios periodistas que se encontraban en el lugar pero evitó referirse a su presente sentimental con el futbolista.

La empresaria no quiso decir por qué no posteaba fotos con él en las redes, pero se manejó con varias incógnitas que dejaron ver que las cosas no están bien entre ellos.

“Me voy con mi familia. No voy a hablar de estas cosas porque después sacan una idea diferente”, comentó. “¿Te viniste a separar?”, le preguntó un cronista del programa Intrusos: “Prefiero no decir nada de mi boca”, replicó.

Más adelante y sobre el audio que trascendió en LAM en el que dijo que estaba haciendo los trámites de divorcio, la mediática dijo que a ella, Ángel de Brito, nunca le preguntó nada y trató de evadir cualquier comentario.

“¿Pudiste hablar con Mauro sobre el audio?”, le consultó el periodista: “Todo el tiempo hablamos. Mi familia no me sorprende nada de mí porque me conoce más que a nadie”, sentenció, y esa fue la única referencia directa que hizo en toda la charla con la prensa sobre el jugador.

Divorcio de Wanda y Mauro ¿cómo sería la división de bienes?

Los rumores de divorcio se hicieron virales en las redes sociales y junto a ellos se empezó a especular como sería el divorcio mediático y la división de bienes. El abogado Carlos Broitman en A la Barbarossa (Telefe) aclaró donde deben realizar el trámite: “La sede es el hogar conyugal, por más que se hayan casado acá, el lugar que vale es donde están residiendo como último domicilio”. En este sentido, remarcó que deberían asentar la separación bajo la ley francesa porque viven en París la mayor parte del tiempo y es donde se escolarizan sus dos hijas: Francesca e Isabella.

“Salvo que ambos acuerden otra jurisdicción, pero el divorcio en sí mismo no lo puede hacer en la Argentina, se debe hacer en el último lugar donde cohabitaron un lapso considerable”, remarcó y aclaró que lo que sí pueden iniciar en Buenos Aires es la división de bienes. La panelista Analía Franchín recordó los datos que brindó Yanina Latorre en medio del Wandagate: “La casa de Milán está a nombre de ella, como la mayoría de los bienes”.

Aseguró que el vínculo comercial está muy claro y no habría dificultad en definirlo: “Los roles están muy bien definidos: él trabaja para ella, y ella trabaja para él. Wanda maneja como manager los contratos deportivos, algo que a otras mujeres no les ocurre, entonces conoce cada una de las transferencias, bonos, cuentas en el exterior, a las que ella misma tuvo acceso todo este tiempo”, sostuvo.

Con respecto a qué sucedería con los contratos a futuro aseguró: “Serían regalías y forman parte de la división de bienes, como todos los acuerdos preexistentes a una sentencia de divorcio”, le contestó el abogado. Y concluyó: “Ese es el motivo por el que muchas exparejas mantienen relaciones comerciales, porque destruir ese vínculo podría ser contrario a los intereses de ambos, y se pueden separar, pero mantienen el status quo de ese contrato hasta la extinción del mismo para no salir perdiendo”.

La fortuna que hicieron juntos ascendería a 60 millones de euros en propiedades, sin contar otros ítems como dinero en efectivo, joyas, obras de arte, o contratos comerciales.

