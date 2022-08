Nicolás Pachelo, acusado de haber asesinado de a María Marta García Belsunce. Foto: NA.

La hermana de María Marta García Belsunce, declaró este viernes en el juicio y pidió que Nicolás Pachelo, el principal acusado, no estuviese presente durante su testimonio porque dijo que la amenazó dos veces.

María Laura García Belsunce hizo ese pedido antes de iniciar su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de San Isidro, por lo que los jueces aceptaron la solicitud y Pachelo fue retirado de la sala.

La declaración

"La extraño. Era un amor", así recordó a su hermana asesinada el 27 de octubre de 2002 en su casa del Carmel, en Pilar, y relató el momento en el que se enteró de la muerte: "Mi marido me abrazó y me dijo María marta se murió. Dije esas cosas no se dicen, me volvió a agarrar y me dijo María Marta se murió".

También cuestionó la labor del fiscal original de la causa, Diego Molina Pico, a quien señaló cómo “el principal encubridor del asesinato”.

Más adelante habló de su relación con Carrascosa: “La relacion con Carlos era excelente. Se adoraban. A él lo quiero como un hermano y lo admiro por esa templanza que tiene”.

“Yo cuando sufro una pérdida no acepto el consuelo de nadie. Cuando pasa algo así no quiero ni que me hablen. Me meto para adentro, no sé quién está ni lo que piensan. Después me enteré que había tenido un accidente. Entré, subí los escalones de a dos o tres y me tiré arriba de mí hermana. Vi el cuerpo, la cara estaba muy inflada, parecía que tenía un golpe en el pómulo. La mujer de mí papá me dijo que había que cambiarla. A mí me temblaba todo. La última en saber que lo de María Marta no había sido una muerte natural fui yo. No sé animaban a decírme”, reveló.

Luego, recordó el momento en que se acusaba a su familia por el crimen y afirmó que le “pareció un horror. Los investigadores estaban todos locos”. Tras apuntar contra el fiscal Molina Pico, fue el turno de Pachelo. Antes de comenzar, la mujer hizo una pausa y dijo: “no lo puedo ni nombrar”. “Maria Marta le tenía miedo a Pachelo”, añadió.

Y siguió: “Un día que Carlos no durmió en la casa ella le pidió a Pichi (Taylor) que durmiera ahí. Seguramente, como ella era tan introvertida, no decía nada. Me contaron que le pidió eso a Pichi porque le tenía miedo. Yo lo que sé por vecinos es que Pachelo era muy violento”, sentenció.

Noticias relacionadas