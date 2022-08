Milicianos palestinos disparan cohetes hacia Israel desde Ciudad de Gaza, la noche del viernes 5 de agosto de 2022. Foto: EFE.

El grupo Yihad Islámica Palestina (YIP) dijo haber lanzado este viernes más de 100 cohetes hacia el centro de Israel en respuesta a los bombardeos previos israelíes contra la Franja de Gaza, en lo que representa ya la escalada de violencia más importante desde la de mayo de 2021.



"Estamos atacando Tel Aviv y las ciudades del centro con más de 100 cohetes, en respuesta al crimen del asesinato del líder Taysir al Yabari y sus hermanos mártires", señaló hoy un comunicado de la YIP, en referencia a la amplia ofensiva israelí contra sus miembros e instalaciones en Gaza, que ha causado ya 10 muertos.



Al Yabari era el número dos del grupo en la Franja y lideraba su brazo armado en el centro y norte de la enclave. Su muerte se suma a la de otros nueve palestinos, incluida una niña de cinco años, además de 65 que resultaron heridos.

Video: EFE.

Preocupación y "sin reporte de heridos"



El Ejército israelí dijo a Efe que 66 cohetes fueron lanzados desde Gaza contra su territorio, de los cuales 11 cayeron dentro del enclave. De los 55 restantes, precisó un portavoz, cerca de un tercio fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaérea mientras que el resto cayeron en áreas despobladas.



Si bien las alarmas que avisan a la población israelí del lanzamiento de cohetes en su dirección sonaron en algunas ciudades del centro del país, hasta el momento ninguna se ha activado en Tel Aviv. Distinto fue el caso de las localidades del sur del país colindantes con Gaza, cuyos habitantes debieron correr a los refugios en múltiples ocasiones.



Desde temprano, las autoridades israelíes establecieron estrictas medidas de seguridad anticipando una fuerte respuesta armada del grupo palestino tras la ofensiva en Gaza. Estas se concentraron no solo en las comunidades fronterizas sino en distintos puntos del país, mediante limites al aforo en espacios cerrado y la apertura de refugios públicos.



Tras el lanzamiento de los cohetes desde Gaza, los servicios de emergencia israelíes informaron que no recibieron reportes de heridos, algo que fue confirmado a Efe por el Ejército.



Un portavoz militar israelí describió la operación contra la Yihad Islámica como "preventiva", ante la "amenaza inminente" de un ataque del grupo palestino contra su territorio como represalia tras el arresto el lunes de uno de sus líderes en Cisjordania ocupada.

