Crystal Palace vs Arsenal, Premier League. Foto: EFE.

Volvió la Premier League y lo hizo con una victoria de Arsenal de visitante ante el Crystal Palace por 2 a 0. Con ayuda de una defensa en "modo muralla" con el arquero Aaron Ramsdale y los defensas Ben White y Aaron Saliba, pasó la primera prueba de posible candidato.



Después de acariciar la Liga de Campeones la pasada temporada, el Arsenal, otra vez, por tercera consecutiva, se encargó de abrir la competición. Renovado, con fichajes de renombre como Gabriel Jesús o Aleksandr Zinchenko, el equipo de Mikel Arteta tenía un aroma ganador tras completar una buena pretemporada en la que mostró un buen nivel con el que los aficionados 'gunners' se llenaron de ilusión.



Arteta no dudó en alinear tanto a Zinchenko como a Gabriel Jesús. También a Saliba, que regresó de su cesión en el Marsella y se hizo con un hueco en el centro de la defensa. Y, con tres de sus siete caras nuevas sobre el terreno de juego, el Arsenal planteó un choque de fútbol control con el que intentó acorralar al Crystal Palace.



Lo consiguió hasta el último tramo de la primera parte, en el que los hombres de Patrick Vieira aumentaron sus revoluciones para poner contra las cuerdas al cuadro londinense. Sin embargo, hasta entonces, fueron un muñeco de trapo a merced del Arsenal, que anuló todas las armas de su rival. Para enmarcar, la actuación de White, que siempre pudo con Wilfried Zaha, mientras que Cheick Doucouré, el fichaje más importante del equipo de Vieira, no estuvo muy acertado.



El Arsenal, con un dominio casi absoluto, se marchó al descanso por delante en el marcador. Gabriel Jesús fue un auténtico incordio para la zaga del Palace, incapaz de frenar al brasileño, muy atinado con movimientos certeros de espaldas con los que generó muchos huecos. Y, en una de sus jugadas, Gabriel Martinelli no acertó a abrir el marcador en una ocasión muy clara ante Vicente Guaita.



El segundo aviso lo dio Zinchenko, muy atinado por la banda izquierda. En esta ocasión, Guaita, con una gran intervención, frenó al Arsenal, que, a la tercera no perdonó. Fue Martinelli, tras rematar una asistencia de cabeza de Zinchenko a la salida de un córner, quien abrió la lata. Suyo fue el primer gol del curso en la Premier y el Crystal Palace, con su reacción final, rozó el empate con un testarazo de Edouard que salvó Aaron Ramsdale.

Crystal Palace vs Arsenal, Premier League. Foto: EFE.

Un segundo tiempo trabajado



Los mismos protagonistas se vieron las caras en la reanudación con otra victoria para Ramsdale. Esta vez, en un mano a mano. El portero del Arsenal salvó el empate y el Crystal Palace, que olió la sangre, no dejó de insistir acuciado por el paso del tiempo.



Sin embargo, entre White y Saliba, ambos inmensos, cerraron cualquier puerta a la remontada del Palace, que recibió la puntilla final a cinco minutos del final con el tanto en propia meta de Marc Guehi tras despejar mal un centro envenenado de Saka. Ese fue el final desgraciado para un equipo que mereció algo más y que no pudo silenciar a los alegres aficionados del Arsenal, que cantaron algo evidente: "El líder es el Arsenal".

Noticias relacionadas