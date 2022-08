Rayo impactando en la Casa Blanca. Foto: captura video.

Dos turistas que fueron impactados el jueves por un rayo en las cercanías de la Casa Blanca, la residencia del presidente de Estados Unidos en Washington, murieron y otras dos personas afectadas continúan hospitalizadas.



James Mueller, de 76 años, y Donna Mueller, de 74, fallecieron como consecuencia de las lesiones sufridas en el Parque Lafayette, la plaza frente a la Casa Blanca, según informó este viernes un portavoz de la Policía Metropolitana.



La pareja eran turistas de Wisconsin y junto con otras dos personas cuya identidad no se divulgó, buscaron refugio bajo un árbol cuando al anochecer se descargó sobre el área metropolitana de Washington una fuerte tormenta.

Your browser does not support the video element.

Cuatro personas afectadas

Las cuatro personas fueron halladas en una zona arbolada cerca de la estatua ecuestre del expresidente de EE.UU. Andrew Jackson y antes de la llegada de los servicios de emergencias recibieron la asistencia de la Policía del parque y del Servicio Secreto, encargado de proteger la residencia presidencial.



Los bomberos habían informado que dos hombres y dos mujeres habían sido llevados a hospitales cercanos en condición crítica.

Noticias relacionadas