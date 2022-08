Enzo Fernández, Benfica. Foto: NA.

En el debut del Benfica en la Liga de Portugal con goleada incluida 4-0 ante Arouca, Enzo Fernández se adjudicó un nuevo tanto en su cuenta personal con la camiseta del equipo portugués.



En el debut del equipo en la Primeira Liga, en el estadio Da Luz, el ex jugador Millonario anotó su segundo gol consecutivo para el equipo y continua con el pie derecho. Los goles restantes fueron de Rafa Silva en dos ocasiones y Gilberto Morales Juniors.

Debut soñado

Luego de su debut y de anotar su primer tanto con la camiseta del Benfica en la goleada al Midtjylland por la tercera ronda de la Champions League, Fernández fue parte del debut en la Liga local y sigue derecho al momento de cumplir con el equipo.



El exRiver fue titular en un mediocampo ultra ofensivo y no falló, con una gran contundencia por parte del conjunto portugués anotó la tercera conquista al cierre de la primera etapa y no tuvo compasión ante el débil Arouca que se fue al descanso con diez hombres por la expulsión de Mateus Quaresma.



Parece ser que Fernández tendrá acostumbrados a los hinchas del Benfica a festejar lindos goles y por el momento parecer ser una marca registrada.El argentino capturó un despeje de la defensa contraria y sacó un remate potente de derecha ingresando desde la puerta del área grande.

El presente del jugador es inmejorable y festeja una nueva victoria del conjunto que rápidamente cambia la pagina y se mentaliza en el cotejo de vuelta por la tercera ronda de la Champions League ante Midtjylland, en la ida el Benfica ganó 4-1.

