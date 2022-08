Rayo que impactó frente a la Casa Blanca.

El trágico rayo que impactó frente a un parque frente a la Casa Blanca dejó un saldo de tres personas fallecidas y una cuarta que permanece gravemente herida en Washington, Estados Unidos.

El rayo cayó cerca de la pequeña plaza de Lafayette, ubicada al otro lado de la calle de la Casa Blanca, alcanzando a una pareja de ancianos identificados como James Mueller, de 76 años, y Donna Mueller, de 75, precisaron las autoridades.

Provenientes de Janesville, Wisconsin, se encontraban en Washington para festejar su 56º aniversario de casados, declaró su sobrina Michelle McNett al diario Milwaukee Journal Sentinel.

Un hombre de 29 años también murió, según confirmó la policía, mientras que una cuarta persona está "en estado crítico".

La palabra oficial

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que la Presidencia estaba "acongojada por la trágica pérdida" y envió condolencias a los familiares de los fallecidos así como "sus oraciones por los que luchan por su vida".

El rayo cayó el jueves minutos antes de las 19 locales (23 GMT). Al parecer las víctimas habían buscado refugio de la tormenta bajo uno de los árboles del parque.

Imágenes publicadas por el cuerpo de bomberos muestran una gran cantidad de ambulancias en la plaza, mientras la tormenta continuaba azotando Washington.

La probabilidad de ser golpeado por un rayo es de una en un millón, según las autoridades estadounidenses, y de acuerdo al servicio meteorológico unas 27 personas murieron por año en Estados Unidos por este tipo de evento en la última década.

