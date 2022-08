Andrii Yurash, Embajador de Ucrania ante la Santa Sede. Foto EFE

El papa Francisco visitará Kiev antes de viajar a Kazajistán, el próximo 13 de septiembre. Así lo dijo el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andrii Yurash, después de un encuentro con el pontífice en el Vaticano. Sin embargo, la Santa Sede aún no lo confirma.

Fue el el diplomático quien través de su cuenta de Twitter, escribió: "Ucrania durante muchos años, y especialmente desde el inicio de la guerra, ha estado esperando al papa y estará feliz de saludarle antes de su viaje a Kazakistán". Y acompañó el comentario con fotos del encuentro.

“I am veryClose to🇺🇦&want toExpress thisCloseness thought myVisit to🇺🇦” -important words of PopeFrancis @Pontifex expressed during today’sMeeting withHolyFather.🇺🇦for many years&especiallySinceStart ofWar has beenWaiting forPope &’ll be happy toGreetHim beforeHisTrip toKazakhstan pic.twitter.com/livjRfzEA1