Anne Heche, actriz. Foto: EFE.

La reconocida actriz de Hollywood, Anne Heche, se encuentra hospitalizada en estado crítico después de que el vehículo en el que viajaba se estrellara contra una vivienda de la ciudad de Los Ángeles.

El vehículo, un Mini Cooper azul, iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y estalló en llamas al chocar contra la vivienda, de manera que la actriz podría haber sufrido quemaduras.

Así quedó el auto de Anne Heche. Foto: Fox.

El personal de emergencias trasladó a Heche, de 53 años, a un hospital cercano en condición crítica, según CNN.

Testigos declararon que intentaron sacarla del auto, pero ella tuvo un comportamiento extraño: retrocedió, aceleró e impactó con una casa, que se incendió en cuestión de segundos.

Poco después, cuando los médicos se hicieron presentes en el lugar para socorrerla, se levantó de la camilla e intentó escapar, pese a que se encontraba muy herida.

La casa que chocó Anne Heche quedó completamente destrozada. Foto: Fox.

De acuerdo con la cadena de televisión, el cuerpo de bomberos de Los Ángeles tardó más de una hora en acceder al vehículo y sofocar las llamas.

Your browser does not support the video element.

La carrera de Heche

Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de los 80 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela "Another World".

Se consolidó en Hollywood con las películas "Donnie Brasco" (1997), "Volcano" (1997) y "I Know What You Did Last Summer" (1997).

