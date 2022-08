Messi y Neymar festejando uno de los goles del rosarino. Foto: EFE.

El astro argentino Lionel Messi brilló y cerró con un doblete la goleada de Paris Saint Germain por 5 a 0 sobre Clermont, como visitante, en uno de los dos partidos que pusieron en marcha hoy la Ligue 1 de fútbol de Francia.

Messi, que jugó en un muy buen nivel a lo largo de todo el encuentro, marcó su primer tanto a los 35 minutos del segundo tiempo luego de conducir un contragolpe y armar una buena pared en el área con su gran socio, el brasileño Neymar Jr.

Y a los 41m, tras recibir un buen pase en profundidad de Leandro Paredes (entró en el complemento), la paró de pecho y definió de chilena sobre la cabeza del arquero Mory Diaw.

Los otros goles del conjunto parisino fueron del propio Neymar (9m PT, luego de un control impreciso de Messi), el lateral marroquí Achraf Hakimi (26m PT) y el brasileño Marquinhos (38m PT).

Gol de Messi: video ESPN.

Paredes sumó minutos y su futuro es una incógnita

Paredes, lo dicho, ingresó en el complemento mientras todavía hay rumores de su pase a la Juventus de Italia, y Mauro Icardi no estuvo entre los convocados por problemas personales. En PSG, respecto de la pasada temporada, ya no están Ángel Di María (se fue justamente a la "Juve") ni el DT Mauricio Pochettino.

A poco más de tres meses para inicio del Mundial de Qatar 2022, el crack rosarino empezó de la mejor manera el torneo francés y alimenta las ilusiones de la Argentina.

PSG, que venía de ganar la Supercopa de Francia con otra goleada, 4-0 a Nantes (uno de Messi), y buscará saldar la deuda de la Champions, en la segunda jornada recibirá a Montpellier.

